在美国马萨诸塞州，人权组织和四名难民对总统唐纳德·特朗普政府提起集体诉讼。原告对三项措施提出质疑，他们表示，这些措施阻碍难民获得永久居民身份，并加快终止其合法身份的程序。

据The Hill报道，诉讼指控美国国土安全部和美国公民及移民服务局违反联邦移民法。原告称，这些行动的综合影响使难民处于“法律不确定性”之中。

重新审查与被暂停的申请

去年11月，特朗普政府命令移民官员重新审查所有在乔·拜登政府期间获准进入美国的难民。因此，所有永久居民身份申请的审理被无限期暂停。

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原告代表称，再次面谈是毫无根据的搜查。他们强调，难民属于在入境前会接受严格审查的移民类别。

申诉期限缩短至原来的三分之一

本月早些时候，国土安全部还出台了一项规定，将对拟终止难民身份提出申诉的期限从30天缩短至10天。该部门解释称，作出这一改变是为了恢复移民制度的完整性、保护国家安全并防止欺诈。

原告认为，10天期限不足以对该决定提出申诉，因此侵犯了他们获得正当法律程序的权利。该诉讼由维护难民权利的组织以及来自阿富汗、哥伦比亚、埃塞俄比亚和伊拉克的人士提起，他们的永久居留申请仍在审理中。他们请求联邦法官在诉讼审理期间暂停执行被质疑的措施，包括有关难民身份的新规定。

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