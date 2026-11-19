在美国佐治亚州亚特兰大市，千禧门博物馆的拱门上悬挂了一面巨大的俄罗斯三色旗，以纪念于11月11日去世的俄罗斯驻美大使亚历山大·达尔契耶夫。 然而，在遭到乌克兰外交官的批评以及当地居民的抗议后，该国旗已被撤下。

此次悬挂国旗的发起人是千禧门博物馆的主席兼创始人小罗德尼·库克，他同时担任美国视觉艺术委员会主席，并于今年6月率领美国代表团出席了在圣彼得堡举行的经济峰会。 该博物馆将此举解释为向在美国获准驻留的大使致敬的“外交惯例”和“文化外交”，并声称这位已故外交官曾协助释放了540名战俘。

展示俄罗斯象征标志的举动引发了乌克兰的强烈反应。 乌克兰驻美临时代办德尼·塞尼克强调，这一举动令乌克兰人痛心，特别是亚特兰大的乌克兰侨民，他们的亲人正面临俄罗斯导弹和无人机袭击的持续威胁。

愤怒的当地居民也在博物馆外举行了抗议活动，其中包括一名手持乌克兰国旗的美国退伍军人。 11月18日星期三当地时间约14:30，一名承包商在现场民众的掌声中撤下了俄罗斯三色旗，尽管罗德尼·库克本人声称此次拆除行动据称是事先计划好的。

来源：Axios。

俄罗斯驻美国大使亚历山大·达尔契耶夫于11月11日去世，享年67岁。他仅在一年前才被任命为该职位。

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