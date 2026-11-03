美国联邦机构在有关阿拉斯加州参议院选举可能存在操纵方案的指控背景下启动了刑事调查。正如Dawn报道，当局没有说明此次调查的法律依据。

民主党候选人玛丽·佩尔托拉正与现任共和党参议员丹·沙利文竞争，她被指控让另一名同名候选人加入竞选。此人是小丹尼尔·J·沙利文。据《纽约时报》报道，佩尔托拉的竞选团队据称帮助安排他参选，以迷惑选民并分走现任参议员的选票。佩尔托拉表示，她对此并不知情。

法院驳回特朗普的申请

总统唐纳德·特朗普试图提前质疑阿拉斯加州投票结果，该州的参议院席位争夺可能影响对国会的控制权。一名联邦法官周日驳回了这项申请，但据消息人士称，来自特朗普政府的压力仍在持续。

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选票上，现任参议员被标注为登记在册的共和党人和现任公职人员。小丹尼尔·J·沙利文未标明党派归属。投票站工作人员已提前准备回答选民关于两名姓名相似候选人的问题。

选民反应

法新社在安克雷奇采访的选民大多不认为这一情况会决定他们的选择，当地周一仍在进行提前投票。共和党人雷·哈特表示，选票上出现两名名为丹·沙利文的候选人可能会让人感到困惑，但她认为大多数选民明白两人之间的区别。

独立选民戴尔·布朗称这项疑似方案不道德，不过他指出，从技术上说它并不违法。他投票给民主党人，并解释称这是因为对特朗普任期内通货膨胀的不满。其他选民谈到了生活成本、鲑鱼种群减少、过度捕捞、气候变化以及该州的石油开采。

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