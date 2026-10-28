10月28日，美国洛杉矶将开始审理Meta Platforms和Snap案件的陪审团遴选。两名原告称，使用社交媒体导致她们出现严重的心理健康问题。据Channel NewsAsia报道，这是美国第二起针对个人诉讼的审判，相关公司被指控故意将平台设计得具有成瘾性。

两名用户的诉讼

法庭文件将原告列为来自伊利诺伊州的16岁S.J.和来自密西西比州的18岁K.D.B.。她们表示，自己在三四岁时开始使用YouTube，约九岁时开始使用其他平台。她们称，自动播放、无限滚动和其他功能促使她们强迫性地使用这些服务。

两名原告将此与抑郁、焦虑和饮食失调联系起来。她们还描述称，自己曾连续数小时不睡觉地刷社交媒体、在课堂上无法集中注意力，并按照视频中展示的方法伤害自己。她们要求获得补偿性和惩罚性赔偿，具体金额尚未披露。

仍作为被告的公司

起初，TikTok和Alphabet旗下的YouTube也被列为被告。在听证会开始前，两名原告均与TikTok和YouTube就相关索赔达成和解，来自伊利诺伊州的原告还与Meta达成和解。目前的审判涉及两名原告对Snap的索赔，以及密西西比州原告对Meta的索赔。

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预计审判将持续数周。Meta首席执行官马克·扎克伯格、Instagram负责人亚当·莫塞里和Snap首席执行官埃文·斯皮格尔可能出庭作证。Meta和Snap请求洛杉矶高等法院法官卡罗琳·库尔将案件拆分为两场独立审判，称合并审理可能会使陪审员感到困惑。关于该动议的裁决尚未作出。

公司的立场及案件意义

Meta表示不同意这些指控，并在过去十年中一直在其平台上实施保护机制。该公司的一名代表指出，许多因素都会影响年轻人的心理健康。Snap坚持认为，Snapchat不同于传统社交媒体，因为其打开后并非帖子信息流，并表示该平台设有用户保护措施。

S.J.和K.D.B.的案件是洛杉矶高等法院合并审理的逾3000起诉讼中的测试案件。3月，洛杉矶陪审团在另一起案件中认定Meta和YouTube存在过失，并判给原告600万美元。Meta正在对该裁决提出上诉，其中援引了美国《通信规范法》第230条；该条款通常保护网络平台免于对用户内容承担责任。

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