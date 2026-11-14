美国解释了此次大规模空中交通管制故障的原因——BBC

故障发生在通信网络升级过程中，当时正将铜缆更换为光纤。 由于路由器故障，航空管制员与飞机之间的部分数据交换系统过载，导致航班运行中断。

交通部长肖恩·达菲表示，此次导致数千个航班取消的美国全国性航空停运，是由铜缆升级改造工作后出现的问题引起的。

达菲在新闻发布会上表示，美国政府正在调查该问题究竟是由于负责升级的公司“能力不足”，还是设备故障所致。

达菲表示，尽管调查仍在进行中，但美国政府并不认为此次事件是网络攻击所致。

据他介绍，从铜缆向光纤过渡的技术维护工作由一家名为L3Harris的技术供应商承包商负责。

他补充道，美国目前的“电信系统极其陈旧”。

“这些线缆实在太老旧了，甚至已经停产了，”他说。

交通部长解释称，进行维护工作的路由器开始给其他空中交通管理系统造成过载，并导致与飞机的通信出现问题，这迫使美国政府出于安全考虑关闭了该空域。

美国联邦航空管理局（FAA）局长布莱恩·贝德福德在同一场新闻发布会上表示： “我们没有发现任何可疑迹象，也没有任何证据表明此事与人工智能有关。”

昨日发生的航空交通中断是自2001年9月11日美国遭受袭击以来持续时间最长的一次此类事件，预计航空交通中断将持续数天。

BBC报道了这一消息。

与美国之间的航班中断影响了欧洲和亚洲各机场的运营。

加拿大已就航班停飞一事向美国提供了援助。

总体而言，美国在航空系统故障后共取消了3700多趟航班。

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