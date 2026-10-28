美国审议不计入2万名加州选民选票的请求——《韩国先驱报》

美国洛杉矶联邦法官戴维·卡特审议了美国司法部提起的诉讼。司法部要求禁止加利福尼亚州计入逾2万名登记选民的邮寄选票。总统唐纳德·特朗普的政府称，这些人可能不是美国公民。经过三小时听证后，法官未作出裁决，并表示将于周三宣布决定，《韩国先驱报》报道。

司法部的要求

该诉讼于10月15日提起，距离11月3日的中期选举仅数周。司法部请求发布临时法院禁令，禁止加州官员计入该部门在其名单上标记的选民的选票。

同时，司法部没有说明其标记的逾2万人中有多少人已经提交邮寄选票。上诉法院此前驳回了该部门的紧急请求，该请求寻求在卡特法官作出裁决前暂时禁止加州计票。

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美国宪法将举行选举的职责交给各州，尽管联邦政府拥有一定的监督权力。加利福尼亚州是美国人口最多的州，在众议院拥有52个席位，比任何其他州都多。

加利福尼亚州的立场

加利福尼亚州代表安妮·贝洛斯在法庭上表示，该州拥有可靠机制来防止非公民投票。她说，司法部的说法基于不明确的数据库处理方法，而执行这一要求可能会剥夺依法有投票权的选民的投票权。

司法部律师比拉尔·埃赛利回应称，联邦政府提出的是一项狭窄的要求，旨在确保选举诚信。特朗普政府还试图干预阿拉斯加州和华盛顿州的选举程序。在华盛顿州，司法部要求不计入400名选民的选票；根据其数据，这些人可能不是美国公民。

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