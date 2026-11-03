美国中期选举日已经开始，选举结果可能改变对国会的控制权。创纪录数量的立法者正在离任，这为民主党重新获得对立法机构的控制权创造了机会。

据NPR报道，此次竞选活动已成为美国历史上花费最高的一次。该媒体还指出，总统唐纳德·特朗普的支持率处于最低水平。

众议院和参议院之争

两党都在大量众议院选战中积极投入资金。在最后的呼吁中，共和党人请求选民再给他们两年时间来解决问题，而民主党人则表示，他们的对手已经有足够的时间。

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NPR列举的令选民担忧的问题包括伊朗战争、汽油价格上涨和腐败。通常不被视为关键的州，包括阿肯色州、堪萨斯州、密西西比州和爱荷华州，也可能对决定国会控制权至关重要。

计票可能延长

唐纳德·特朗普前一天表示，在其支持者参与的情况下，他们可能以较大优势获胜。他的团队将关注共和党人在关键参议院选战中的投票率，尤其是在俄亥俄州、堪萨斯州和南卡罗来纳州。

个别选战结果的最终公布可能需要数天时间。根据NPR的数据，南卡罗来纳州或佛罗里达州的接近结果可能预示着共和党将面临一个艰难的选举之夜。

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