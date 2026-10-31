又有5名加拿大人在美国因选举违规被起诉——CBC World

美国司法部宣布，在涉及违反投票规则的案件中，对另外5名加拿大公民提出指控。这些加拿大人居住在美国，大多拥有合法永久居民身份。

据CBC报道，美国密苏里州、田纳西州、北卡罗来纳州和威斯康星州的联邦检察官办公室于周四和周五公布了这些新案件。美国司法部表示，被告年龄介于58岁至68岁之间。

指控涉及什么

美国当局称，涉案人员要么为参加投票而虚假声称拥有美国国籍，要么曾在过去的选举中非法投票。这些是指控，而非经法院认定的事实。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

北卡罗来纳州中区联邦检察官丹·毕晓普表示，投票权是美国公民的一项基本权利。他补充说，违反选举法的人，包括登记并投票的非公民，将受到调查并被追究责任。

今年以来至少20起案件

根据CBC的统计，今年在美国联邦选举诚信调查中，至少20名加拿大人已被起诉或被判刑。大多数指控自上个月以来提出，尽管当局称，被指称的违规行为通常可追溯至此前数年。

美国官员还通报了针对澳大利亚、哥伦比亚、古巴、牙买加和英国公民的类似指控。无党派机构Center for Election Innovation and Research执行主任戴维·贝克尔表示，非公民在美国投票的情况是孤立的，且未影响选举结果。

关注我们在