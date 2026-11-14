周五，美国有超过1.5万架次航班被取消或延误。尽管全国范围的起飞禁令已被解除，周六仍可能有约3000架次航班受到干扰。美国航空运输的故障也部分影响了欧洲机场。

据Polsat News报道，三趟从美国飞往华沙的波兰航空公司PLL LOT航班延误起飞。该航空公司发言人克日什托夫·莫楚尔斯基表示，延误时间从数分钟到超过四小时不等。他还警告称，这可能会影响从华沙飞往洛杉矶和曼谷的航班。

欧洲航班取消

欧洲空中航行安全组织表示，欧洲往返美国的航空运输正逐步恢复正常。与此同时，希思罗机场部分飞往美国的航班被取消或延误。限制措施尤其影响了英国航空、美国航空和联合航空的航班。

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法兰克福有四趟原定于周六飞往美国的航班被取消，因为执飞这些航线的飞机前一天未能从美国起飞。三架飞机从法兰克福起飞后被折返至德国。慕尼黑原定的20趟飞往美国的航班中，有四趟被取消。

美国故障原因

美国联邦航空管理局周五实施了ground stop，即对该国所有飞机实行全面起飞禁令。四个半小时后，即波兰时间周六凌晨2时16分，限制被解除。

美国交通部长肖恩·达菲表示，原因是过时的模拟通信系统发生故障，包括因数据过载的通信设备、交换机和路由器。联合航空、达美航空和美国航空警告称，恢复正常航班时刻表将持续整个周末。

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