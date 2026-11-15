由于空中交通管制系统发生严重故障，美国在周五和周六取消或延误了逾2.5万架次航班。周五，美国联邦航空管理局（FAA）暂停了全国所有航班起飞，导致机场运行受阻，数千名乘客滞留等待，RMF24报道。

数千架次航班被取消或延误

据该媒体报道，航空公司周五取消或延误了逾1.5万架次航班，周六另有约1万架次航班被取消或延误。原因是空中交通管制系统发生故障，实际上使航空运输陷入瘫痪。

美国交通部长肖恩·达菲对ABC电视台表示，故障是系统在升级期间超负荷运行所致。升级工作由美国公司L3Harris负责，该公司专注于航空和国防技术。

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官员排除网络攻击说法

达菲将问题与老旧基础设施联系起来，并表示，前几届政府未能对空中交通管制系统进行必要的现代化升级。美国总统唐纳德·特朗普也驳回了可能遭受网络攻击的猜测，称原因是基础设施老化。

美国国土安全部负责人马克韦恩·马林表示，此次故障与近期微软服务的全球性故障无关。达菲还特别指出，协助空中交通管理的新人工智能系统也不是问题的原因。这位部长预计局势将在当天恢复正常，而系统全面恢复运行原定于周一完成。

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