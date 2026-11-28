在美国圣安东尼奥，NBA圣安东尼奥马刺队与洛杉矶湖人队比赛结束后，一名球迷推搡了湖人队球员卢卡·东契奇。事件发生在终场哨响后，当时这名篮球运动员正离开Frost Bank Center的球场。安保人员立即介入，Interia Sport报道。

终场哨响后的事件

据该媒体报道，一名女观众对东契奇喊了些什么，随后他向她的方向扔出一条白色头带。之后，这名篮球运动员返回去取回头带，因为他听说这名女子不想把头带留下。此时，站在她身边的一名男子推搡了这名球员。

东契奇解释说，他几乎在每场比赛后都会送出自己的头带。事件发生后，他将头带交给了另一个人。

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比赛结果

圣安东尼奥以99比96战胜洛杉矶。湖人队赢下前两节，但马刺队在第三节扭转了比赛局势，并以30比14领先结束该节。

马刺队得分最高的是斯蒂芬·卡斯尔，得到26分。维克托·文班亚马得到25分和16个篮板。东契奇全场得到31分、6个篮板和8次助攻。这场失利使湖人队无缘NBA杯，而马刺队晋级季后赛阶段，将对阵达拉斯独行侠队。

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