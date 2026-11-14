自2026年初以来，美国已有10人死于麻疹。45个州已确认5412例感染病例，比上一份每周报告多230例。Polsat News报道称，该消息援引了美国卫生部门和ABC News的数据。

死亡病例出现在哪些地区

宾夕法尼亚州有7人死亡，威斯康星州有2人死亡，纽约州还记录了1例死亡。威斯康星州卫生部门周五通报了该州第二例死亡病例，宾夕法尼亚州卫生部门则通报了又一例死亡。

作为比较，2000年至2024年间，美国每年平均麻疹病例数为180例。2026年，成年人中还登记了约2200例病例，而去年为674例。根据美国疾病控制与预防中心的数据，成年人患病时病情更为严重，该群体的住院率约为15%。

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疫苗接种率下降

美国接种麻疹疫苗的学龄前儿童比例从2019年的95%降至2026年的92%。形成群体免疫通常需要达到95%的疫苗接种覆盖率。今年开始接受学前教育的儿童中，约30万人未接种疫苗。

麻疹、腮腺炎和风疹三联疫苗（MMR）分两剂接种：第一剂在12至15个月大时接种，第二剂在4至6岁时接种。该媒体指出，完成全程接种可97%有效预防感染，并显著降低重症风险。

并发症风险

根据ABC News引用的数据，一名患者可感染其周围最多90%的未接种疫苗者。感染者离开房间后，病毒可在空气和物体表面存留长达两小时。在未接种疫苗者中，每五名患者就有一人需要住院，每二十名儿童中就有一人会发生肺炎。

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