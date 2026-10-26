在11月3日中期选举前夕，美国部分或完全借助人工智能制作的政治广告数量正在增加。据NDTV World报道，卫斯理媒体项目在全国范围内发现了220则此类广告，其中大多数由共和党候选人或与其有关联的团体资助。

该项目估计，这些广告的支出已超过1.37亿美元。相比之下，在2024年选举周期中，研究人员记录到的借助AI制作的政治广告支出不足5万美元。

27%的广告标注了AI

根据卫斯理媒体项目的数据，已发现的使用AI的广告中，81%由共和党候选人或组织资助，12%由民主党人资助，其余由独立候选人或团体资助。该项目联合主任埃丽卡·富兰克林·福勒表示，今年AI正被积极用于2026年中期选举的竞选活动。

仅有27%的此类广告包含使用人工智能的标注。研究人员指出，他们的统计可能并不完整，因为并非总能最终确定广告制作过程中是否使用了AI。在美国联邦层面，目前没有要求对使用AI制作的政治广告进行标注，尽管一些州已出台限制措施或信息披露要求。

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合成视频示例

其中一个例子是一则针对民主党参议院候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德的广告。视频中，这名候选人与佩戴库菲耶头巾的人一起玩桌游，还使用了一张虚构的家庭照片。该广告由政治委员会Front Line Action推出，该委员会与共和党参议员特德·克鲁兹有关联。根据联邦选举委员会的数据，该委员会花费了超过9.2万美元投放反对埃尔-赛义德的广告。视频标注称其全部或部分内容由AI制作。

民主党参议员乔恩·奥索夫上个月要求撤下另一则没有此类标注的广告，该广告将他描绘在一家美容院内。他表示，使用深度伪造技术制作政治广告令人深感不安，并可能破坏政治辩论中的真相。

与此同时，纽约大学技术政策中心在其研究中推测，这类广告在动员选民或筹集资金方面可能比影响选民对候选人的选择更有效。根据非营利组织AAPC Foundation的调查，73%的受访者认为，在政治广告中使用AI制作图像或视频不可接受；95%认为，制作让对手说出其实际上从未说过的话的视频不可接受。

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