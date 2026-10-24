在美国，一些拥有临时保护身份（TPS）的萨尔瓦多公民表示，其社会保障养老金已被暂停发放。他们收到了美国社会保障局（SSA）的信件，信中称原因是他们在美国缺乏合法居留身份，The Rio Times报道。

Telemundo和Univision曾在9月和10月报道此类案例。律师克里斯蒂娜·保利对Telemundo 44表示，她的一些客户收到通知，称自2026年9月起无法发放福利。据她称，信件要求收件人在10天内联系SSA，并给予60天时间对该决定提出申诉。

被要求返还的款项

69岁的TPS身份萨尔瓦多公民胡安·塞伦向洛杉矶的Univision表示，他自1990年以来一直在美国工作并缴税。据他所述，SSA通知他将停止发放其养老金。塞伦的家人表示，信中还要求返还10月份的付款。

塞伦还向该电视台表示，他被告知其医疗保险可能被取消。与此同时，相关报道没有说明这具体涉及哪一项计划，也未说明该保险是否已实际终止。

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律师亚历克斯·加尔维斯对Univision表示，因TPS未被正式延长而拒绝发放款项，与USCIS网站公布的信息相矛盾。他建议受到此类信件影响的人寻求法律援助、联系国会议员，并考虑向联邦法院提起诉讼。

9月之后的TPS身份

萨尔瓦多公民最近一次TPS官方延期于2025年1月17日在《联邦公报》上公布，期限为2025年3月10日至2026年9月9日。不过，9月9日，美国国土安全部一名代表表示，受TPS覆盖的萨尔瓦多人在该部门发布新公告前仍保有保护。

美国法律禁止向在当月不具备合法居留身份的非公民发放月度款项。SSA未就这些信件作出解释，收到信件的人数也不明。据《洛杉矶时报》西班牙语版估计，约有17万名萨尔瓦多公民拥有TPS身份。

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