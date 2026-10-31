美国蒙大拿州和北达科他州的古生物学家发现了恐龙 Infernogallus jamesi 的遗骸。研究人员认为，这是首种已知专门以果实为食的恐龙。这种动物生活在约6600万年前的白垩纪末期。关于这项发表于《自然·通讯》期刊的研究，《快报论坛报》报道。

适合软性食物的喙

Infernogallus jamesi 是一种无齿兽脚类恐龙，体长约1.5米，体重约11.3千克。科学家将其描述为拥有类似鹦鹉的头部和适于压碎、研磨软性植物食物（包括果实）的喙的动物。

研究主要作者、石溪大学古生物学家格雷格·芬斯顿表示，有三项特征表明其食用果实：适于前后运动的颌部肌肉结构、使颌部能够向前移动的可动关节，以及喙上的沟槽和脊纹。现代食用软性食物的鸟类和龟类分别具有类似特征，但没有任何一种现生动物同时具备这些特征。

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地狱溪组的居民

属名 Infernogallus 意为“地狱鸡”。这一名称指向这种恐龙类似鸟类的外观，以及发现其化石的地狱溪组。该地质组横跨蒙大拿州、北达科他州、南达科他州和怀俄明州。

这种恐龙生活在亚热带沿海泛滥平原，与霸王龙、三角龙和甲龙共存。化石遗骸包括一具近乎完整的骨骼，以及单独的颌骨和腭骨。其上没有保存羽毛，但研究人员根据其近亲的化石认为，这种动物身上覆盖着羽毛。

科学家指出，白垩纪开花植物的出现为动物创造了新的食物来源。食果动物也可能传播种子，但研究作者强调，要有把握地判断偷蛋龙科在传播大型种子中的作用，仍需要更多证据。

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