苏丹医生网络表示，在西达尔富尔州的朱奈纳，6500多名军人和平民被关押在由准军事组织快速支援部队（RSF）控制的拘押场所。该网络称，当地食品短缺，被拘押者健康状况恶化，每日死亡人数不断增加，阿纳多卢通讯社报道。

被拘押者中包括妇女和儿童

这一独立医疗组织表示，其获得可靠信息显示，朱奈纳有6500多人被拘押，其中包括709名妇女和约500名18岁以下儿童。相关地点尤其包括联合国和非洲联盟达尔富尔特派团（UNAMID）前总部、第15步兵师总部以及阿尔达马塔监狱。

医生网络呼吁为所有被拘押者提供安全饮用水、食物和医疗援助。该组织还要求允许独立医疗和人道主义组织进入这些地点，以便评估拘押条件。

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呼吁公布被拘押者的下落和命运

该组织呼吁公布有关囚犯下落和命运的信息，保障他们的安全并保护他们免受酷刑和虐待。该组织还特别强调，有必要对妇女和儿童给予特殊保护。RSF未就这些说法发表评论。

根据苏丹当局和人权组织的估计，RSF控制的拘押场所内关押着19,800人，其中包括军人、平民、妇女和儿童。今年6月，苏丹向联合国安全理事会提交了一份备忘录，呼吁就所称在达尔富尔针对平民和战俘严重且系统性违反国际人道法的行为紧急干预。

苏丹军队与RSF之间的战争自2023年4月以来一直持续。其原因是双方就将这一准军事组织整编入武装部队存在分歧。

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