基雷尼亚法院称沉没渡轮存在故障——《塞浦路斯邮报》

基雷尼亚地区法院获悉，8月30日沉没渡轮的船载记录仪记录中提到发电机、排气系统和转向系统存在故障。警方代表在九名灾难后被拘留人员案件的听证会上作出上述表示，《塞浦路斯邮报》报道。

船载记录仪记录

据Yeniduzen报道，警方代表向法院讲述了记录仪录下的谈话。其中一次谈话中，作为九名被拘留者之一的大副表示，该船需要进行全面大修。

记录中还提到，在此前一次航行期间，由于转向问题，这艘渡轮险些与另一艘船只相撞。此外，记录仪还录有一段谈话，称另一名船长此前曾在这艘船上于土耳其阿达纳省尤穆尔塔勒克镇发生事故。警方代表表示，这名船长的身份已被确定。

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羁押期限

从水中打捞出的渡轮部件目前正由海洋工程师进行检查。针对机械师行为的调查也已展开；警方代表称，该机械师可能知晓该船的所有故障。目前，这名机械师不具有嫌疑人身份。

法院将全部九名被拘留者的羁押期限延长七天：船长穆斯塔法·厄兹、另外七名船员以及运营公司Filo Denizcilik的负责人。下一次听证会定于10月23日举行。

该渡轮从基雷尼亚新港驶往土耳其塔舒朱，船上有259名乘客和8名船员。事故发生后，已有27人被确认死亡，三岁乘客安妮·阿塞尔·希拉洛格卢仍被视为失踪。听证会前，遇难者和失踪者家属聚集在法院大楼外，要求伸张正义。

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