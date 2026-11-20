在美国，英国演员帕特里克·斯图尔特的死亡证明列明循环和呼吸停止，以及与路易体有关的神经认知障碍。这位演员因在《星际迷航》系列中饰演让-吕克·皮卡德舰长，以及在《X战警》系列电影中饰演查尔斯·泽维尔教授而闻名，于10月28日去世，享年86岁。

死亡证明中的信息

据RMF24报道，美国门户网站TMZ获得了列出斯图尔特死因的官方文件。其家人此前表示，这位演员患有阿尔茨海默病和路易体痴呆。

11月3日，这位演员的遗体接受了碱性水解，也被称为水葬火化。该方法使用水、高温和化学物质分解遗体，而非传统焚烧。

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家人的声明

斯图尔特的亲属于10月29日在该演员的官方社交媒体页面上宣布了他的死讯。据他们所述，他在家人和朋友的陪伴下离世；身边有现场音乐、祈祷、泪水和笑声。

据E! News报道，这位演员在妻子桑妮·奥泽尔的照料下于洛杉矶家中去世。他的代表凯莉·布什·诺瓦克表示，病程短暂但痛苦。演员去世的消息传出后，伊恩·麦克莱恩、塞思·麦克法兰、盖茨·麦克法登和休·杰克曼等人向他致敬。

路易体痴呆

路易体痴呆是一种进行性神经退行性疾病，与神经细胞中异常蛋白质沉积物的积累有关。它可能导致记忆、思维和注意力受损、运动问题、睡眠障碍及视幻觉。该疾病的症状可能与阿尔茨海默病和帕金森病的表现相似。

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