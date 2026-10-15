台湾四家国有资产管理公司同意合并为一个实体，以增强其市场地位。First Securities Investment Trust将成为该交易中的存续公司，Mega International Investment Trust、Taiwan Cooperative Securities Investment Trust和Hua Nan Investment Trust将通过换股方式并入该公司，据《台北时报》报道。

台湾财政部长庄翠云向立法院财政委员会表示，四家公司已经就合并达成一致，并与员工达成协议。不过，该交易仍需获得各家公司董事会的批准。当地媒体报道称，董事会会议可能于10月22日举行。

管理层席位分配

根据拟议的管理架构，First Securities将在董事会获得四个席位，并在监督机构获得两个席位。Mega International将在这两个机构中各有一名代表，而Taiwan Cooperative和Hua Nan将在董事会各获得一个席位。

庄翠云指出，该程序正按照现行法律和规定进行。财政部无需批准董事会会议的举行日期。

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ETF市场竞争

合并后，新公司将管理377只基金，总资产为3850亿新台币，约合120亿美元。部长表示，这将使其成为台湾规模第12大的资产管理公司。

此次合并正值台湾交易所交易基金（ETF）市场快速发展、资产管理公司之间竞争加剧之际。不过，新实体仍将明显落后于市场领导者：由Yuanta Securities Investment Trust管理的Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF资产约为2.5万亿新台币。

立法委员警告称，合并本身并不能保证改善投资业绩或盈利能力。庄翠云称，整合只是第一步，并强调需要加强商业战略、资源基础和分销网络。经过数轮谈判后，Hua Nan工会于10月5日同意了员工安置计划。

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