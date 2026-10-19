台湾超过150项有关解冻国防部资金的申请仍未获立法院外交及国防委员会审议。自9月29日新一届立法院会期开议以来，该委员会尚未安排会议审议这些申请，也没有任何申请获批，据《台北时报》报道。

行政院于去年8月提交了2026财年中央政府总预算案。由反对党占多数的立法院在经过创纪录的351天审议后，于8月14日三读通过该预算案。行政院于9月17日收到获批准的预算，次日总统以命令公布该预算。

艾布拉姆斯坦克零部件

陆军司令部在提交给议会的书面报告中表示，其提议拨款逾13.5亿新台币，即4175万美元，用于在美国采购108辆M1A2T艾布拉姆斯坦克的备件。2024年接收的首批38辆坦克已结束两年保修期。

陆军计划采购17类用于二级维护的备件，共916件；144类关键部件，包括后坐机构；以及86类战备储备物资，包括AGT-1500燃气涡轮发动机。总计涉及247类、1513件。司令部表示，采购延误将对保持装备处于可运行状态产生负面影响。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

采购延误风险

反对党立法委员还冻结了军方使用Taiwan Tactical Mission Network和Team Awareness Kit系统的10%预算拨款。他们援引了对采购限制性条件以及可能与现有系统重复的担忧。这些系统旨在为地面部队提供共同作战态势图，并具备分散式指挥与控制能力。

陆军司令部指出，距财年结束仅剩两个多月，且议会日程紧张。即使资金获解冻，也可能没有足够时间完成采购程序。

委员会共同主席、民主进步党籍的王义川表示，上周已与各部会和机构讨论并协调了作战报告及预算解冻提案的时间表。他表示，会议将依次列入议程。

关注我们在