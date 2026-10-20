在台湾，民主进步党论坛的与会者呼吁政府开发由人工智能生成内容的数据库和过滤系统，并在地方选举前加强公众的媒体素养。据《台北时报》报道，论坛讨论了中国可能干预选举进程的策略，以及应对虚假信息的方法。

民主进步党秘书长徐国勇表示，中国据称传播的信息中，30%是真实的，70%是虚假的。他呼吁专家研究北京如何利用人工智能和大数据影响公众认知。

影响的目标与方法

休斯敦圣托马斯大学国际研究系主任叶耀元表示，中国的短期目标是影响选举结果，长期目标则是加深社会分裂并削弱民众对民主的信任。他说，除军事施压外，中国还试图通过虚假信息、操纵舆论和渗透社交媒体来影响台湾选民。

叶还表示，今年7月，美国政府发现中国窃取了2.2亿条美国选民登记记录。在他看来，对这些数据的分析可以帮助确定影响不同地区选民的话题，因此台湾必须加强保护机制。

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AI与信息核查

世新大学传播学院的刘玉皙表示，北京正日益利用AI大规模生成文本和图像，这些内容可能被用于干预选举。她举例称，数名登记参选地方职务的中国移民发布的在线竞选材料中，这些图像包含许多错误。

亚太菁英交流协会秘书长王亚瑟表示，中国的主要目标是削弱台湾的主权。据他评估，北京此前曾使用言语攻击、军事威胁和经济诱因，并在2016年至2018年间侧重于虚假信息。王表示，如今的策略已转向有针对性地干预选举，以加深台湾社会中的分歧和敌意。

民主进步党中国事务部主任吴峻志建议，对来自未知来源的信息以及旨在引发情绪反应的信息保持怀疑。他建议核查来源，并与权威媒体核对事实。

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