泰国不考虑取消社会保险委员会选举——《曼谷邮报》

泰国劳工部长朱拉蓬·阿蒙维瓦表示，目前不考虑取消社会保险委员会选举。Progressive Social Security团队赢得了选举。据《曼谷邮报》报道。

未收到有关结果的投诉

部长就针对周日举行的选举可能受到政治干预的批评作出回应。他表示，没有提交正式投诉，而要求取消投票的呼声至今仅限于网络讨论。

阿蒙维瓦指出，结果相当明确，社会保险办公室正按照规则计票。他补充说，可能出现的轻微错误不太可能影响选举结果。

据他评估，与2023年12月24日举行的首次委员会选举相比，投票率增加了约500%至600%。部长称这是一个积极信号。

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政治活动与候选人审查

劳工部长表示，仅仅是政党成员并不被禁止。政治人士也未被禁止呼吁人们行使投票权。据他介绍，候选人此前已接受审查，包括核查他们是否担任过政治职务或是政党执行委员会成员。

阿蒙维瓦强调，Progressive Social Security与某个政党在劳工议题上的立场相似，并不能证明存在政治联系或违规行为。他解释说，劳工领域的许多理念来自劳动者自身。

CARE养老金计算公式

部长另外表示，用于计算老年养老金的CARE公式正在国务院办公室接受法律审查。该公式规定，应根据整个参保期间的缴费和收入数据计算待遇，而非仅依据保险身份终止前最后60个月的平均工资。

阿蒙维瓦表示，他未与社会保险办公室秘书长讨论此事，因为法律审查属于国务院的职权范围。同时，他承诺将关注这一进程，以加快审议。

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