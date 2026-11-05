据《华盛顿太阳报》报道，在共和党选举失利后，特朗普政府正筹备人事调整

在美国国会中期选举结束后，共和党失去了对参众两院的控制权，唐纳德·特朗普总统的行政团队正在考虑进行人事调整。 美国驻印度大使塞尔吉奥·戈拉被视为这一关键职位的潜在人选之一。

据该媒体报道，戈拉可能会被提名为美国国务卿。 现任国务卿马尔科·鲁比奥则可能离开政府，为2028年或2032年的总统竞选做准备。

与此同时，据《华盛顿太阳报》消息人士透露，塞尔吉奥·戈拉对在国务院内部获得另一项晋升也感兴趣。具体而言，指的是目前由克里斯托弗·兰道担任的副国务卿一职。

该报的一位消息人士称，兰道据称曾向同事表示，如果共和党在中期选举中失利，他将辞职。不过，兰道本人否认了这一说法，并向《华盛顿太阳报》表示自己从未发表过此类言论。

塞尔吉奥·戈尔也驳斥了关于其可能有仕途野心的报道，并否认自己正在竞逐国务卿职位或国务院的任何其他领导职位。

“这完全是无稽之谈，”他表示。

戈尔强调，马尔科·鲁比奥在履行职责方面表现出色。 他称鲁比奥是“历史上最杰出的国务卿”和“挚友”，并表示自己“作为美国驻印度大使，每天都很乐意与他共事”。

《华盛顿太阳报》对此进行了报道。

在美国，随着民主党在中期选举中夺回国会控制权，且特朗普支持的候选人在关键选区落败，共和党盟友和政治策略师们呼吁总统唐纳德·特朗普调整政策方向。

在美国，共和党在中期选举中失利后，总统唐纳德·特朗普表示愿意与民主党寻求共识。

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