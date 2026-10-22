美国总统唐纳德·特朗普的政府指责多名加拿大政界人士试图干预美国的中期选举。 美国驻渥太华大使馆在周三向记者分发的一份简报中提出了这一指控。

这份未署名的文件中提到了加拿大工业部长梅拉尼·朱莉、安大略省省长道格·福特、自由党议员安东尼·豪斯法泽， 以及伯纳黛特·乔丹——这位曾任自由党部长的官员，目前担任加拿大驻波士顿总领事。

该简报称，尽管部分加拿大官员公开表示有意影响美国政治，但加拿大当局却似乎无视华盛顿对可能干预行为的担忧。

“加拿大政府对可能干预美国大选的担忧不以为然， 尽管其部长和各省省长——无论是在官方文件中还是在公开演讲中——都公开描述了影响美国政策的计划，”简报中写道。

唐纳德·特朗普的经济顾问彼得·纳瓦罗——现任白宫贸易与制造业高级顾问——最近也警告加拿大人不要干涉美国中期选举。

“你们曾在这个国家进行游说活动，过去也曾得逞，因此你们以为可以继续照此行事，”纳瓦罗表示。

加拿大总理马克·卡尼在周三的新闻发布会上驳斥了这些指控。同一天，安大略省省长道格·福特也否认曾以任何形式干涉美国大选。

卡尼表示，当天早些时候他曾与唐纳德·特朗普就广泛议题进行了交谈，其中包括伊朗局势。

就在几天前，两国领导人还进行了一次单独的电话交谈，期间讨论了乌克兰、中东以及两国贸易关系中的棘手问题。

最近，马克·卡尼就美方对可能干预的担忧发表了评论。 在阿尔伯塔省就脱离加拿大举行公投的前一天，总理在卡尔加里的一场集会上谈到了减少该国对美国的经济依赖的必要性。

“要小心。他们可能会认为这是对选举的干预。他们在那方面有些脆弱，”卡尼指出。

因此，在围绕贸易、经济依赖和政治影响的争端背景下，华盛顿的指控成为美加关系紧张的又一插曲。

据《Politico》报道。

在美国国会中期选举前夕，俄罗斯展开了一场秘密的网络影响力行动。 据美国情报部门称，该行动旨在削弱支持乌克兰的民主党和共和党候选人的地位，并加剧美国民众对政府机构的不信任。

美国国会民主党领袖表示，在参加了一场机密情报简报会后，他们获悉了这场虚假信息行动，据他们称， 作为侵略国的俄罗斯联邦针对下个月参加中期选举的民主党候选人所开展的。

民主党籍女议员伊尔汗·奥马尔表示，由于在联邦特工搜查其住所后收到威胁，她将被迫搬离位于美国华盛顿的公寓。

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