11月7日晚，俄罗斯安全部队在莫斯科市中心的中国城地区展开了一次大规模突击行动。 行动中，数百人被拘留，其中包括未成年人。获释的被拘留者及目击者称，他们遭遇了殴打、威胁，被递交了征兵通知书，并被要求与俄罗斯国防部签订合同。

据目击者称，有十多辆警用囚车开到了“戈尔卡”公园。警察直接在公园内、酒吧附近、奇斯蒂耶湖畔以及前往音乐会的路上拘留了民众。

一名女孩表示，她和朋友们当时正在拍摄TikTok视频，结果被拘留。

据获释者证词，执法人员主要关注穿着非正式服装的年轻人。甚至戴一顶印有英国国旗的帽子都可能成为被拘留的理由。

曾被带往警察局的人士透露，执法人员对他们实施了粗暴对待。

一名青少年称，自己的唯一肾脏部位遭到殴打。另一名被拘留者——一名15岁的男孩——表示，当他要求查看背包时，一名警察将他推到墙上并殴打了他。

据该少年称，在他旁边还有一名被拘留者遭到如此猛烈的殴打，以至于开始呕吐。与此同时，据这名青少年称，受害者并未获得任何医疗救助。

这些年轻人还抱怨说，在被拘留期间，他们被禁止喝水和使用卫生间。

其中一名女孩表示，安全人员曾威胁要对她进行报复，只因她试图拍摄巴士内发生的情况。

“把手机连同你的脸一起砸碎，”执法人员据称如此威胁她。

从“塔甘斯基”警察局获释的人士透露，成年被拘留者收到了征兵通知书，其中包括享有服兵役延期待遇的学生。

其中一名男子透露，就在押送车内，工作人员就曾向所有年满18岁的被拘留者强烈建议签署与俄罗斯国防部的合同。

目前尚不清楚是否有被拘留者接受了这一提议。

据媒体报道，至少有17名未成年人因在公共场所饮酒被开具行政处罚笔录。此外，执法人员还针对醉酒出现及拒不配合警方执法的行为进行了立案处理。

俄罗斯内务部将此次突击行动称为“预防措施”。行动的声明目标之一是打击在公共场所饮酒的行为。

与此同时，据《新报·欧洲版》指出，自今年夏天以来，在中国城地区就一直发生此类大规模抓捕行动。

俄罗斯民众越来越担心，独裁者弗拉基米尔·普京将在近期宣布全面动员，以继续对乌克兰的战争。

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