11月28日，维也纳市中心将竖立一座象征性的棺木，以纪念1932–1933年大饥荒的受害者。 此次活动旨在引起人们对苏联政权罪行的关注，并敦促奥地利官方承认大饥荒是针对乌克兰人民的种族灭绝。

“该装置旨在提醒人们，大饥荒并非由歉收或自然灾害造成，而是苏联政权有预谋政策的后果，”组织者指出。

此次活动将在奥地利首都最繁华的街道之一——克恩特纳大街（Kärntner Straße）举行，周围正是圣诞前的橱窗陈列和节日筹备景象。 根据组织者的构想，这座象征性的棺材旨在提醒路人，苏联政权曾利用饥荒作为灭绝工具，夺走了数百万乌克兰人的生命。

与此同时，活动人士还希望引起人们对俄罗斯在当前战争中持续对乌克兰人民犯下的罪行的关注。

“导弹和无人机正在夺走乌克兰人的生命，摧毁城市，而对能源基础设施的打击则导致数百万人陷入无电无暖的境地。手段在变化。 但目的始终如一，”Unlimited Democracy主席、乌克兰最高拉达人权事务专员驻奥地利顾问安娜·帕特曼强调道。

活动组织方提醒，2022年欧洲议会已将1932–1933年的“大饥荒”认定为针对乌克兰人民的种族灭绝，而奥地利迄今尚未在国家层面通过类似决议。

活动期间，参与者还可以加入国际倡导倡议“UNFORGOTTEN: Paper Shield”，签署致奥地利各机构的请愿书，呼吁保护乌克兰战俘、寻找失踪人员以及让被驱逐的乌克兰儿童返回家园。

此次活动将于11月28日14:30至18:00在维也纳Kärntner Straße 6号举行。活动由Unlimited Democracy和Space for Ukraine组织，并得到乌克兰组织协会和Paneuropa Austria的支持。

活动组织方——乌克兰民间组织“Unlimited Democracy”和“Space for Ukraine”发布了这一消息。

乌克兰安全局（SBU）国家档案馆揭示了1946–1947年大饥荒的未知原因。

一本关于大饥荒的乌克兰书籍入选了国际儿童读物联盟（IBBY）荣誉书单。

德国、波兰和乌克兰各界人士呼吁将饥荒纳入学校课程。

关注我们在