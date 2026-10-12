联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处卫生部门负责人明石博宏表示，由于以色列的大规模军事行动，巴勒斯坦加沙地带的人口生活条件正变得越来越不适宜居住。《日本时报》在其在线采访后报道称。

药品短缺和疾病

明石博宏表示，由于对医疗物资运送的限制，加沙仍面临医疗物资短缺。卫生条件也依然极其困难，皮肤病和其他传染病正在居民中传播。他说，居民的生活环境已被摧毁。

明石博宏指出，停火协议达成后，一些居民获得了食品配给。与此同时，低收入居民仍然缺乏食物，营养不良仍是一个问题。根据UNRWA的一项后续研究，一些在去年8月加沙城饥荒期间遭受营养不良的婴儿，被发现存在言语和行走发育迟缓。

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大多数居民住在帐篷里

据该报报道，以色列军队在加沙的大规模行动始于2023年10月，已造成超过7.4万人死亡。巴勒斯坦领土的重建进展缓慢，因为据消息来源称，即使在停火协议达成后，以色列军队仍在继续发动袭击并占据了很大一部分领土。

该报指出，以色列军方可能控制着加沙约70%的领土。约200万居民被迫居住在剩余30%的领土上，主要住在帐篷中。明石博宏还担忧，国际社会的注意力已从加沙转向今年2月底开始的美以对伊朗军事打击。

美国已暂停向UNRWA提供资金，该机构也未被纳入由美国总统唐纳德·特朗普倡议制定的加沙和平计划框架。尽管如此，UNRWA仍继续向加沙居民提供援助。

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