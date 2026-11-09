在克拉科夫发生枪击事件后，华沙加强了安保措施，并正在设置混凝土路障

在克拉科夫市中心发生造成6人死亡的大规模枪击事件后，华沙加强了公共场所的安保措施。 波兰首都已增派警力，执法部门加强了巡逻，并在通往市中心街道的入口处设置了检查站和混凝土路障。

华沙市长拉法尔·特沙斯科夫斯基已指示市政部门在通往克拉科夫郊区的街道入口处设置防护屏障。 具体而言，混凝土路障将从斯维恩托克什斯卡街、梅多瓦街、卡罗瓦街和科罗利夫斯卡街一侧设置。

受交通管制影响，公共交通被迫改道运行。

此外，警方已在人员密集场所增加了巡逻力度。执法部门特别关注皇家大道、老城区以及行人与车辆流量最大的区域。

“鉴于克拉科夫发生的悲剧事件，我已指示市政安保部门和城市值班服务部门保持高度警惕，特别是在视频监控方面，尤其是皇家大道、老城区以及人群聚集地，” ——拉法尔·特沙斯科夫斯基表示。

市长呼吁华沙市民和游客保持冷静，从可靠渠道获取信息，并暂时减少在市内人流最密集区域的出行。

加强的安全措施将持续实施，直至查明克拉科夫枪击事件的原因和情况。

据Polsat News报道。

11月7日，一名24岁男子在克拉科夫主市场广场向路人开枪，该男子已在波兰死亡。 枪击事件造成6人死亡，另有15人受伤。袭击者在被捕过程中被执法人员击伤，但医护人员未能挽救其生命。

此前，在波兰克拉科夫市中心广场，一名持枪男子枪杀了六人。警方向其开枪并将其抓获。

在波兰克拉科夫，市中心广场发生的枪击事件造成6人死亡，另有16人受伤。 总理唐纳德·图斯克在与各机构及行政部门代表举行会议后宣布，11月8日至9日全国将举行为期两天的全国哀悼。

在抓捕波兰克拉科夫致命枪击案涉案男子的行动中，两名警察受伤。抓捕过程被拍成视频，并由波兰媒体发布。

波兰克拉科夫检察院计划于周日正式启动针对该市主市场袭击事件的调查，并将此案定性为恐怖主义行为。

24岁的米哈尔·O.于11月7日在波兰克拉科夫市中心制造了枪击事件，他在求学期间就曾绘制过暴力场景。 他的前同班同学透露，在这些画作中，该男子描绘了被吊死的人，以及自己手持武器袭击学校的情景。

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