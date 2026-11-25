一名来自华沙沃利亚区的女学生因在社交媒体上发布实施恐怖袭击的威胁而被警方拘留。执法部门怀疑该名女生策划了对一所学校的袭击。

据执法部门称，该女生就读于华沙的一所高中。 她在网上传播并展示含有恐怖主义内容的材料，声称打算使用爆炸装置实施恐怖袭击，并公开赞同恐怖主义犯罪行为。

该校师生注意到了这些令人不安的帖子，教师随即向警方报告了情况。

执法部门核查了网上发布的材料，并询问了证人。根据收集到的证据，该未成年人被指控犯有五项违法行为。 目前，案件材料将移交家庭法院，由其决定对这名15岁少女采取进一步措施。

警方提醒，即使是发布在互联网上的恐怖主义威胁，也会被视为极其严重的事件，并可能导致法律后果。

来源：RMF24

波兰执法部门正在搜寻那些在华沙纪念碑上涂写“乌帕万岁”字样的人员。 具体而言，11月14日，在华沙犹太人隔都英雄纪念碑以及穆拉努夫区斯大林主义政治犯广场上的波兰军队第一军士兵纪念碑上，均发现了此类涂鸦。

在波兰波兹南，一群男子误将一名当地居民当作乌克兰人并对其实施了袭击。袭击过程中，他们辱骂该男子，并勒索他“滚回战场去”。

在波兰波兹南，警方拘留了两名在餐厅附近袭击乌克兰公民的女性。该事件被拍成视频，在社交媒体上广泛传播，并帮助执法部门确认了袭击者的身份。 据警方称，这两名女子当时可能处于醉酒状态。

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