著名电影制片人杰拉尔德·罗伯特·莫伦在美国去世，享年91岁。他曾与导演史蒂文·斯皮尔伯格合作多年。 他是奥斯卡获奖影片《辛德勒的名单》的制片人之一，该片讲述了大屠杀期间拯救犹太人的故事；他还参与了《侏罗纪公园》、 《钩子船长》和《少数派报告》等知名影片的制作。

莫伦在好莱坞的职业生涯始于卡车司机，但后来他获得了奥斯卡奖，甚至说服了斯皮尔伯格本人更改了他的一部电影的年龄分级。

蕾切尔·普兰在帖文中写道，她的表祖父离世了，是为了与他的母亲以及妻子佩特团聚——佩特已于2024年1月去世。 这对夫妇共同生活了近70年。

“我为他感到由衷的欣慰，但同时又深感悲伤，”普兰写道。

这位电影制作人的死因，其家人并未对外透露。

她还回顾了莫伦的职业生涯：他最初在电影制片厂工作，后来成为好莱坞知名制片人之一。

“杰里叔叔是一位道德操守高尚、品行端正的人。他最初在电影制片厂从事布景和驾驶工作，后来晋升为制片人，”普兰写道。

杰拉尔德·莫伦如何成为斯皮尔伯格电影的制片人之一

杰拉尔德·罗伯特·莫伦于1935年1月6日出生于美国蒙大拿州大瀑布城。 后来，他的家人搬到了北好莱坞，这位未来制片人的父母在那里，在Republic Pictures电影制片厂附近开了一家咖啡馆。

莫伦于1957年开启了他在电影行业的职业生涯。 起初，他担任卡车司机，负责为片场运输家具和布景。后来，他转入环球影业（Universal），并晋升为运输部主管。

莫伦与史蒂文·斯皮尔伯格的合作始于1985年，当时他在电影《紫色田野的花》的制作中担任制片主管。 此后，莫伦负责组织历史剧《紫色风暴》的拍摄工作。两年后，他已担任科幻喜剧《电池未附》的联合制片人。

1988年，莫伦与达斯汀·霍夫曼、汤姆·克鲁斯共同担任电影《雨人》的联合制片人。该片斩获四项奥斯卡奖，其中包括“最佳影片”奖。

杰拉尔德·莫伦曾制作过哪些知名电影

1993年成为这位电影人职业生涯中至关重要的一年。 当时，莫伦参与制作的斯皮尔伯格两部作品同时上映——科幻冒险片《侏罗纪公园》和历史剧《辛德勒的名单》。

凭借后者，莫伦于1994年与史蒂文·斯皮尔伯格、布兰科·卢斯蒂格共同荣获奥斯卡“最佳影片”奖。

多年来，莫伦曾担任斯皮尔伯格旗下制片公司安布林娱乐（Amblin Entertainment）的制作总监。在他职业生涯中参与的项目包括：

《雨人》（1988）；

《雷霆之日》（1990）；

《钩子船长》（1991）；

《侏罗纪公园》（1993）；

《辛德勒的名单》（1993）；

《摩登原始人》（1994）；

《卡斯珀》（1995）；

《龙卷风》（1996）；

《失落的世界：侏罗纪公园》（1997）；

《阿米斯塔德号》（1997）；

《天堂的另一面》（2001）；

《少数派报告》（2002）；

《梅格：深海怪兽》（2018）；

《巨齿鲨2：深渊》（2023）。

莫伦也曾出演过影视作品。例如，在《侏罗纪公园》中，他饰演了兽医哈丁博士；而在电影《猫鼠游戏》中，他则客串了一个角色。

顺便提一下，瑞秋·普兰在回忆她的表祖父时提到，即使这可能会影响他的职业生涯，他依然坚持自己的道德原则。 据她所述，正是莫伦坚持要求由汤姆·克鲁斯主演的科幻惊悚片《少数派报告》获得美国PG-13级上映评级，而非更严格的R级。

这位制片人向斯皮尔伯格提出条件：只有当影片能面向更广泛的观众时，他才愿意参与制作。导演同意了这一条件，因为他希望莫伦能成为该片的制片人之一。

1993年上映的《侏罗纪公园》在斯皮尔伯格的电影生涯中占据着特殊地位。他担任了这部冒险片的制片人，该片也成为了斯蒂芬·斯皮尔伯格最著名的作品之一。 1997年，莫伦还参与了该片的续集——《失落的世界》的制作。在Amblin Entertainment的官方网站上，他的名字被列在这两部电影的制片人名单中。 据普拉恩透露，这是他参与制作的最喜爱的电影之一。她表示，即使在电影上映十多年后，制片人的家中几乎每个角落都摆放着恐龙模型。

为了纪念这位表祖父，蕾切尔决定在他去世当天重温《侏罗纪公园》。

据悉，莫伦晚年定居于蒙大拿州，继续参与电影项目，并向学生们传授专业经验。他身后留有儿子史蒂文、孙辈和曾孙辈。

这位电影人的去世消息由他的侄孙女蕾切尔·洛林·普兰在Instagram上发布，美国专业媒体《Deadline》于11月26日对此进行了报道。

曾将惠特尼·休斯顿推向世界舞台的制片人克莱夫·戴维斯去世。

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