美国发明家詹姆斯·T·拉塞尔于95岁高龄去世，他的发明为CD和DVD技术奠定了基础。他的创新理念开启了数字信息存储介质的时代。

在20世纪60至70年代，拉塞尔创建了首个光学数字数据录制与播放系统。他的专利后来被用于开发现代光盘及其他光盘介质。

据发明家家属透露，他于今年秋天在贝尔维尤安详离世。

在几乎贯穿其一生的职业生涯中，拉塞尔获得了70多项专利，但他的最大突破是于1960年代至1970年代初发明了首个数字光盘录制与播放系统， 正是这一系统让水晶般清晰的音质和电影得以普及大众。

关于詹姆斯·拉塞尔的发明有哪些已知信息

拉塞尔开始研究如何制作更清晰的音乐录音，因为黑胶唱片中的音乐常常伴随着噼啪声和嘶嘶声。当时，这位发明家认为自己可以对此做点什么。

尽管他的想法起初遭到质疑，但他还是获得了一笔用于实验的资金。 拉塞尔发明了早期数字音频存储与播放技术，以获得无瑕疵的音质。他还开创了一种高密度存储数字信息的方法。

另一种原始的模拟激光光盘技术是由工程师大卫·保罗·格雷格在20世纪50年代开发的。 拉塞尔在该领域的首批专利于1960年代中期获批，而可运行的原型机则在1970年代前完成，该原型机利用激光从光盘（CD）上读取二进制数据。

拉塞尔的发明专利在多家公司之间转手，这使他从里奇兰辗转至盐湖城，随后又到了多伦多。

他研发的首套数字光盘录制与播放系统，成为了CD-ROM、DVD和蓝光技术的基础。拉塞尔并未获得任何专利使用费，他的工作也鲜少被提及。

他的发明，结合索尼和飞利浦等公司在工程、营销和标准化方面的研发成果，最终成为数字革命的催化剂。 据美国唱片业协会的数据，2000年代初，CD达到鼎盛时期，占据了95.7%的音乐销售市场份额。

《西雅图时报》对此进行了报道。

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