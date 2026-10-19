澳大利亚西澳大利亚州在2025至2026年间记录了541例因自愿协助死亡（VAD）而死亡的案例，占该州全部死亡人数的2.9%。据ABC新闻报道，这比前一年增加了12%。

VAD的使用增加

有关VAD立法实施情况的年度报告显示，这一做法的使用水平大幅超过了该法律于2021年7月生效前作出的预测。VAD监督委员会主席科林·霍尔特表示，自该系统五年前开始运行以来，此类死亡数量增加了181%。

霍尔特表示，增长可能与更多被诊断为绝症的人了解到可以使用VAD有关。与此同时，这也给有资格提供此类服务的少数医生带来了压力。

报告指出，在由医疗从业人员实施VAD的所有案例中，8名医生完成了53%。霍尔特呼吁更多专业人士加入这项工作。

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准入标准与失智症

监督委员会还在考虑，现行的VAD准入时间标准是否过于严格。预计将在六个月内死亡的疾病患者可以申请；在神经退行性疾病的情况下，这一期限为12个月。

“有尊严地离世西澳大利亚州”组织主席斯蒂芬·沃克主张，失智症患者也应能够获得VAD服务。他援引加拿大魁北克省的经验：个人在仍保有决策能力时，可以预先制定医疗指示。

霍尔特指出，该委员会经常收到社区关于为失去决策能力者提供VAD的咨询。据他所说，在整个过程中保持这种能力的问题至今仍没有最终解决方案。

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