在美国辛辛那提市的一家动物园里，兽医们正日夜不息地救助一只9岁的雌性河马菲奥娜，它误吞了一顶编织帽——这顶帽子是通过天花板上的风扇掉进围栏里的。 由于存在肠梗阻的风险，兽医们正试图帮助这只动物通过自然途径排出异物，因为手术干预是不可能的。

据动物园传播总监米歇尔·柯利介绍，有人在围栏前将帽子抛向空中，天花板风扇的气流将其吹过观景窗上方宽约30厘米的开口， 随后这只雌性河马将其吞下。迈阿密动物园基金会代表罗恩·麦吉尔警告称，此类异物可能导致肠梗阻、肠道损伤、感染及败血症。

为了治疗菲奥尼，工作人员给她服用了止吐药和泻药，并在镇静状态下进行了结肠镜检查——该检查由一位专家操作，并使用了来自哥伦布动物园的2.7米长内窥镜， 此外，还使用了当地马场提供的振动平台来刺激消化道蠕动。超声检查显示，有异物正在小肠内移动。 菲奥娜于2017年提前六周出生，出生时体重13公斤，如今体重已达约1090公斤，因成为全球宠儿，目前暂时不再向游客露面， 动物园管理方呼吁游客在动物围栏附近时务必看管好随身物品。

来源：辛辛那提动物园的Instagram账号。

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