科学家在西伯利亚发现了一种曾生活在冰河时期的未知动物

该物种的种群数量很可能在约12万年前的气候变暖期间开始减少。它后来彻底灭绝，但确切的灭绝时间至今仍不明确。

在阿尔泰地区的丹尼索瓦洞穴中，发现了一种此前未知的巨型动物的遗骸，该动物生活在冰河时期，是现代牦牛的近亲。

通过对古DNA的研究，成功证实了该物种的存在。由于发现的骨骼残骸过于零散，仅凭外貌特征无法确定该动物的物种。

据报道，该新物种暂定名为“牦牛X”。其进化支大约在40万年前从现代牦牛的祖先中分化出来。

研究人员分析了20块骨骼碎片：其中14块来自丹尼索瓦洞穴，另外6块来自该地区的其他发现地点。 这些样本的年代跨度很大——从25万至20万年前，到大约2.7万年前。



尽管遗骸保存状况不佳，科学家们仍成功重建了20个古代基因组。基因分析表明，该动物属于偶蹄目，但与任何已知的现存或已灭绝物种均不符。

“雅克X”目前尚未获得正式的科学名称。研究人员解释称，仅凭遗传数据尚不足以对新物种进行正式描述。

“雅克X”在冰河时期与哪些动物共同生活

据科学家估算，该动物曾与草原野牛、野羚、毛象、毛犀牛和马同时生活在西伯利亚。当时的大型食肉动物包括洞穴鬣狗和棕熊。

鉴于其与现代牦牛的亲缘关系，研究人员推测“雅克X”的外貌可能更接近牦牛，而非欧洲野牛。现代牦牛以强健的体格、犄角以及浓密的长毛为特征。 大型雄性体重可达约一吨。

在冰河时代，西伯利亚的大部分地区是所谓的“猛犸象草原”——一个广阔的草本生态系统，栖息着众多大型哺乳动物。

对古代基因组的分析还使人们能够追踪“牦牛X”种群数量的变化。据研究人员称，该种群的数量很可能在约12万年前的气候变暖期间有所减少。 该物种后来彻底消失，但确切的灭绝时间目前尚不清楚。

路透社对此进行了报道。



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