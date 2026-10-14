在巴勒斯坦加沙市，一栋住宅楼遭空袭，33岁的里姆·阿萨德·阿瓦德死亡。另有两人受伤，其中包括一名女孩。据阿纳多卢通讯社报道，消息援引自阿什-希法医院的一名医疗消息人士。

里马勒地区的破坏

袭击击中里马勒地区一栋住宅楼内的一套公寓。根据该医疗消息人士的说法，袭击导致该公寓本身和邻近建筑严重受损。袭击后发生火灾，随后被民防队伍扑灭。

目击者还报告称，在加沙市东北部的图法地区，以色列军用车辆和四旋翼无人机进行了密集射击。他们表示，爆炸装置被投掷到邻近地区的阿尔-西卡街。

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飞地中部的炮击与破坏

另有消息人士称，在加沙市以东以色列军队驻扎的地区，发生了大规模炸毁住宅楼事件。在加沙地带中部，目击者表示，以色列军用车辆和推土机越过了代尔拜拉赫以东由军方控制地区的边界。

枪击波及代尔拜拉赫以东萨拉赫丁街沿线的住宅楼，引发居民恐慌。当地没有关于死伤者的报告。布赖吉难民营东北部也记录到炮击，一架无人机向一顶帐篷投掷了爆炸装置；暂无人员伤亡信息。

加沙卫生部表示，自2025年10月以来，因以色列违反停火协议，至少1498名巴勒斯坦人死亡，另有5306人受伤。该部门数据显示，自2023年10月以来，加沙地带已有超过7.4万人死亡，逾17.5万人受伤。

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