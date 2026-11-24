11月23日星期一，乌克兰海上无人机在利比亚班加西港击沉了俄罗斯“水星”号护卫舰。 “水星”号是俄罗斯黑海舰队最先进的舰艇之一，于2023年才正式服役。 弗拉基米尔·泽连斯基公开证实了此次行动，称其为“典范”，并感谢了乌克兰安全局（SBU）及其他部队。

但出人意料的是，这场军事胜利却演变成了一场重大的外交丑闻。利比亚总统委员会——这是穆阿迈尔·卡扎菲政权被推翻后成立的集体决策机构——发表了一份措辞强硬的声明。 该委员会副主席穆萨·阿尔-科尼将乌克兰对班加西港内俄罗斯船只的打击称为对利比亚的“宣战”。 声明中还提到了“公然的军事侵略”、“恐怖主义行为”以及“对主权的直接侵犯”。 该委员会威胁将向国际法院、联合国安理会及其他国际组织提出申诉。此外，该委员会要求联合国召开紧急会议，并坚持将泽连斯基列入国际恐怖分子名单。

乌克兰外交部回应称，“水星”号护卫舰是合法的军事目标，而对俄罗斯目标的打击是行使不可剥夺的自卫权的体现。 与此同时，基辅方面强调，乌克兰尊重利比亚的主权和领土完整，并希望进一步发展双边合作。然而，目前局势距离通过外交途径解决还相去甚远。

乌克兰与利比亚之间真的会爆发战争吗？当前的冲突有多严重？今后会如何发展？UA.News政治评论员尼基塔·特拉丘克与专家们共同探讨了这一问题。

班加西的雷霆一击：对“水星”号的打击及利比亚的反应

在班加西针对俄罗斯军舰的行动，堪称近期最大胆的行动之一。七架乌克兰制造的海上无人机被运送至指定位置，并从“母舰”上投放入水，随后成功击中目标。 俄罗斯“水星”号护卫舰曾定期为敌方海上船队护航，还被用于运输俄罗斯军事装备。此次打击发出了明确信号：乌克兰有能力打击远在黑海范围之外的俄罗斯目标。

不过，利比亚的

反应是即时的，且非常强硬。 总部位于的黎波里并控制着该国西部的总统委员会谴责这些袭击是“恐怖主义”行为，并称其为“对国家主权的直接侵犯”。 穆萨·阿尔-科尼强调，俄乌战争的持续“并不赋予任何一方将军事行动扩展至利比亚境内或将其作为清算旧账的舞台的权利”。 该委员会还表示，将立即将此事提交联合国国际法院和联合国安理会。 此外，的黎波里指责基辅实施“战争行为”和侵略，利比亚当局还呼吁将乌克兰领导人列入国际恐怖分子名单。

值得注意的是，利比亚官方机构发表此类声明并不罕见。然而，此次局势之所以变得更加复杂，是因为对俄罗斯船只的袭击恰恰发生在该国正试图将自己定位为中立、和平的领土之际， 无意重蹈过去十五年间沦为他国冲突角斗场的覆辙。

与利比亚的冲突可能带来

什么威胁

如果抛开情绪，冷静地看待问题，那么“乌克兰是否面临与利比亚开战的风险？”这一问题的答案几乎显而易见：不会。 这绝非因为利比亚多么爱好和平或奉行和平主义，而是因为它如今根本无力对乌克兰发动战争。

2026年的利比亚已不再是一个拥有强大军队的统一国家，而事实上已成为由各种政治团体、部落氏族、战场指挥官和外部资助者组成的松散联盟。 自2011年穆阿迈尔·卡扎菲政权被推翻以来，该国便陷入内战的混乱之中，至今仍未能实现全面恢复。 截至目前，利比亚境内存在两大相互竞争的势力：控制西部地区的的黎波里民族团结政府，以及由哈利法·哈夫塔尔领导、控制东部和南部地区的利比亚阿拉伯武装力量。 总统委员会（即发表该声明的机构）总部设在的黎波里，但其影响力有限，且依赖武装团体的支持。

换言之，利比亚作为事实上的、统一且完整的国际关系主体并不存在。 我们所称的利比亚，更多是一种地理概念。总统委员会缺乏将力量投射到其控制区以外的能力。其威胁更多是外交姿态，而非真正的施压手段。 归根结底，乌克兰位于东欧，而利比亚则位于北非。我们之间相隔数千公里，因此仅从军事角度来看，的黎波里对基辅几乎不构成任何威胁。



但事情还有另一面。利比亚完全有能力不采取直接行动，而是通过间接手段施加影响。

首先，不应忘记那些早在卡扎菲时代就已司空见惯的恐怖主义手段。 部分利比亚武装团体在恐怖主义地下网络中拥有丰富的经验和人脉，理论上可能被利用（包括被俄罗斯特工机构利用）来组织针对乌克兰的挑衅和/或袭击。

其次，利比亚仍是非洲的重要国家，其对乌克兰的负面态度可能会影响其他非洲国家的立场。 非洲是俄罗斯和中国积极关注的重要地区，该大陆对基辅态度的任何恶化，即使不会产生立竿见影的后果，从长远来看也绝非好事。

此外，回顾一下乌克兰与利比亚的关系史也是必要的，这段关系并非一直如此紧张。曾几何时，尽管“贾马希里亚”政权具有种种威权特征，基辅和的黎波里却曾是相当不错的合作伙伴， 双方的合作领域涵盖从武器供应、军事装备维修到石油天然气行业的联合项目。穆阿迈尔·卡扎菲曾两次与乌克兰领导人举行最高级别会晤： 2003年，列昂尼德·库奇马曾造访利比亚；2008年，这位利比亚革命领袖亲自对基辅进行了长期访问，当时接待他的是维克托·尤先科。



然而，随着利比亚长达数年的内战爆发以及卡扎菲政权的垮台，局势发生了根本性变化。乌克兰最初保持中立，但随后正式承认了新政府。不过，出于显而易见的原因，两国关系几乎归零。 曾经，两国是合作伙伴，如今却在转瞬之间几乎成了敌人。 不过，在过去的几十年里，类似的地缘政治“变招”也发生在许多其他国家身上：从俄罗斯和白俄罗斯，到伊朗、古巴和委内瑞拉，不一而足。



下一步：以外交替代冲突升级

尽管言辞激烈，但与利比亚的冲突不太可能升级为更严重的冲突。乌克兰已经明确表示，无意对利比亚或其公民造成伤害，其行动仅针对俄罗斯的军事目标。 乌克兰外交部强调，对利比亚构成威胁的正是俄罗斯军舰以及定期抵达该国的俄罗斯武器运输商。 这一表述至关重要，因为它将责任归咎于莫斯科，并直截了当地提出了一个问题：为何利比亚对俄罗斯的存在——正是这种存在构成了对其威胁——却不表示愤慨？

俄罗斯护卫舰是军事目标，将其击沉是抵御俄罗斯联邦侵略行动的一部分。然而，此事发生在第三国港口，确实使局势变得复杂。在班加西发动打击在多大程度上是正当的，这个问题仍然悬而未决。 下次确实需要对此加以深思。利比亚方面声称，袭击导致普通平民受伤。如果属实，这将成为针对基辅的严重指控，在后续的外交工作中必须予以考虑。

最可能的事件发展情景是：双方继续发表声明、进行外交交锋，以及利比亚试图推动联合国审议此事。 但这不太可能给乌克兰带来任何实际后果。利比亚没有资源能真正对基辅施加影响。与此同时，基辅应保持谨慎，并与的黎波里建立建设性接触。外交部已朝此方向迈出了第一步。

专家

观点

政治学家、乌克兰政治研究所所长鲁斯兰·博尔特尼克确信：地中海地区与利比亚的局势扩大了对抗范围，为这场战争增添了新的维度。

“需要指出的是，当乌克兰部队袭击俄罗斯船只时，希腊和土耳其近海曾出现过类似情况。 而俄罗斯则经常在保加利亚和罗马尼亚的专属经济区内袭击乌克兰船只——特别是那些从我们的黑海港口驶往北非国家的船只…… 此次袭击再次证明，这场以混合形式展开的战争早已超出了乌克兰和俄罗斯的边界。无人机坠落在波兰和罗马尼亚境内，意大利和德国的国防企业也发生了破坏活动，等等。 以混合形式展开的战争已经超出了直接对抗区域的范围。这带来了风险。

利比亚在一定程度上可能影响乌克兰战局的走向。不过，该国处于分裂状态，且此次袭击发生在哈夫塔尔将军部队控制的区域内。 他们控制着利比亚的大部分领土，但组织松散，装备也不太精良。哈夫塔尔控制下的武装力量人数估计在2.5万至8万人之间。 也就是说，这是一支相对较小的部队……因此，我不认为利比亚会给乌克兰带来什么实质性的问题。但确实存在某些特定风险，即针对乌克兰驻非洲代表机构的破坏活动或恐怖袭击。 鉴于该国贫困的现状，我也不能排除它可能会成为俄罗斯更积极地为其军队招募外国志愿者的平台。这可能会对前线产生一定影响，”鲁斯兰·博尔特尼克指出。

该专家重申：利比亚的能力甚至远不及朝鲜。它没有资源向乌克兰-俄罗斯前线派遣自己的部队——除非是纯粹象征性的。 其武装力量的规模不足以支撑这一行动。该国国内正处于激烈的内战之中：利比亚被分裂成两个主要地区和无数较小的区域。

“因此，这一风险在很大程度上仍属虚拟，且主要可能表现为恐怖主义或破坏活动，”鲁斯兰·博尔特尼克总结道。

政治学家、“第三部门”中心主任安德烈·佐洛塔廖夫指出：“海战”游戏非常危险，因为它可能会将其他各方卷入冲突，并导致战争规模扩大。 这意味着波罗的海和地中海正逐渐演变为作战战场。

“关于利比亚，我想提醒大家，那里目前实际上存在两个政府。一个位于的黎波里——即统一的利比亚阿拉伯贾马希里亚的前首都。该政府倾向于土耳其和西方国家。 另一个与哈夫塔尔将军势力有关联的政府位于班加西，并得到俄罗斯、埃及和阿联酋的支持……总体而言，我不认为这种情况会对乌克兰产生任何严重的实质性影响。 对我们而言最坏的情况，不过是向俄罗斯遣返几十名雇佣兵。这完全有可能。 但谈不上会有什么大规模的后果，因为如今的的黎波里和班加西实际上是利比亚两个部分的两座首都。该国处于分裂状态，其影响外部环境的能力相当有限。

至于对俄罗斯护卫舰的袭击，从国际人道主义法的角度来看，这是一个合法的目标。 实际上，该护卫舰是被两艘无人艇击中的。此后，舰上弹药发生爆炸，舰船侧翻，可能已无法修复。 班加西政府的反应不太可能产生什么严重后果，尽管该政府不仅得到俄罗斯的支持，还得到埃及和阿拉伯联合酋长国的支持。 然而，此次事件本身可能只是地中海及其他海域未来军事局势进一步升级的先兆。 “乐观估计，这将导致货物保险费率急剧上涨。这不仅从军事冲突升级的角度来看是危险的，还会对世界经济产生潜在的长期影响，”安德烈·佐洛塔廖夫认为。



总而言之，乌克兰与利比亚因俄罗斯“水星”号护卫舰被击沉而引发的冲突，乍看之下似乎十分严峻。实际上，利比亚对乌克兰并不构成任何实质性的军事威胁。 但也不应低估这一事件，因为其影响可能是间接的且会长期持续。必须尽快通过建设性态度和致力于对话的方式，理顺与的黎波里的外交关系。

“水星”号与利比亚的这起事件既不是恐慌的理由，也不是自满的借口。 这更像是一个提醒：在战争中，每一步都会产生后果，即便是战场上的胜利，也可能在外交战线上演变为新的挑战。 关键在于保持冷静，避免在可以且应当避免的地方与相关方发生冲突升级，同时要能够区分真正的威胁与哗众取宠的言论。

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