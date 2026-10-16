乌干达土地、住房和城市发展部提议自1998年以来首次提高土地文件办理费用。所有权证登记费可能从1万乌干达先令升至5万乌干达先令，即提高五倍。

据The Rio Times报道，当地媒体10月16日援引该部发言人丹尼斯·奥博的话公布了拟议收费表。他表示，运营成本上升以及自上次调整费率以来间隔时间过长，是此次审查的原因。

新费率

补发遗失土地所有权证的新文件费用可能涨幅最大——从1.5万先令升至20万先令。这大约是现行金额的13倍。拟议收费表还列出了一项5万先令的费用，用于在土地登记册中查询所有者信息。

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如果获得批准，这些变化可能适用于永久产权、租赁产权和私人mailo制度下的土地所有者，该制度主要分布在乌干达中部地区。按照报道所列汇率，所有权证登记费用约为12.45美元，补发遗失文件的费用约为49.79美元。

政府批准

该提议尚未生效：须经乌干达财政部和内阁批准。此后，相关决定必须正式公布，新的费率才会适用于申请人。

官方费用的审查是在政府官员表示计划减少办理土地权利时产生的非正式成本之后进行的。国务部长哈丽雅特·恩塔巴齐指出，一些土地所有者向测量师和地区委员会支付了超过250万先令。

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