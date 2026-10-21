匈牙利正物色替代“俄罗斯国家原子能公司”的合作伙伴，以扩建帕克什核电站——路透社

匈牙利正在考虑更换俄罗斯国有企业“罗萨托姆”（Rosatom）作为“帕克什”核电站扩建项目的总承包商。据媒体报道，该国已开始为该项目物色替代服务供应商。

预计彼得·马亚尔领导的政府将于今年晚些时候或明年年初就帕克什核电站扩建项目作出最终决定。

该项目由匈牙利前总理维克托·奥尔班于2014年未经招标便直接委托给“罗萨托姆”，具有政治敏感性且耗资巨大。 8月份的干旱导致该国唯一一座核电站的现有反应堆几乎全部停运，这给项目带来了额外的变数。

该项目最初估算成本为125亿欧元，截至今年2月开始浇筑混凝土时，已使匈牙利耗资超过20亿欧元。

一位了解该项目调整情况的人士在被问及这是否可能导致总承包商变更时表示，目前正在考虑所有可能的方案。

该人士还指出，在审查过程中将确定更换供应商在法律、技术、财务和时间上的影响，并评估该核电站扩建计划在财务上是否可行。

匈牙利政府发言人及“罗萨托姆”公司代表尚未立即回应路透社的置评请求。

另一位接近政府的消息人士指出，马贾尔内阁“倾向于认为帕克什核电站的扩建是必要的”，但“罗萨托姆”不应参与其中。

作为帕克什核电站扩建工程完成前的临时措施，布达佩斯正在考虑申请将帕克什核电站内四台现有俄罗斯制造反应堆的运营许可证延长20年。 这些许可证的有效期将于2032年至2037年间届满。

如果政府审查后作出不利于“俄罗斯国家原子能公司”的决定，匈牙利可能不得不承担已支付给该俄罗斯公司的11亿欧元，以及因违反合同条款而产生的任何罚款。

消息人士未提及任何潜在的新供应商，但其中一位指出，选择欧洲承包商将在外交政策背景和制裁环境下简化局势。

本月早些时候，俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）总裁阿列克谢·利哈乔夫在莫斯科接受记者采访时表示，他们正在等待匈牙利完成审查。他指出，他曾向匈牙利政府提出谈判建议，但迄今尚未收到回复。

路透社从两名知情人士处获悉了这一消息。

俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）收购了Delo Group 51%的股份，成为其唯一所有者——《莫斯科时报》报道。

“罗萨托姆”导致印度核电站建设受阻，而俄罗斯企业的债务已增至9万亿卢布。

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