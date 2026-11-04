匈牙利向公众公开了数万份共产主义情报机构的文件，其中包含参与监视公民的线人信息。

在共产主义政权垮台36年多之后，这些档案资料才在互联网上公开。 此举兑现了总理彼得·马贾尔的承诺，他一直主张解密这些文件，以帮助匈牙利人更好地反思本国的极权主义历史。

目前已公布约6万个姓名，到2027年2月前还将有新文件被添加到数据库中。 不过，该档案库并不完整：1956年反苏起义期间以及1988至1989年间，大量材料已被销毁。

“我呼吁大家以尊严和人道精神对待此次迟来的文件公开……毕竟许多家庭将不得不面对棘手的信息，这些信息往往涉及他们已故的亲属…… 如果没有公开讨论并寻求问题的答案，就不可能治愈这种创伤，”彼得·马贾尔表示。

尽管匈牙利的共产主义政权早在1989年就已垮台，但由于历届政府缺乏坚定的政治意愿，档案的全面公开一直被拖延。

迄今为止，除研究人员外，普通公民只能查阅与自己或直系亲属相关的文件。从现在起，任何人都可以在线数据库中搜索与前国家安全机构有关人员的姓名。

日前，前总理维克托·奥尔班透露，他在服兵役期间，共产主义特工机构曾试图招募他担任线人。他拒绝了，此后自己便成了国家安全机构严密监视的对象。

来源：路透社。

彼得·马贾尔发现了奥尔班政府来不及销毁的文件。

匈牙利总理彼得·马贾尔宣布，此前由维克多·奥尔班政府实施的紧急状态制度现已终止。

匈牙利表示拒绝在欧盟内部施压——彭博社。

回顾此前，总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，匈牙利已将今年3月被匈牙利特工机构扣押的乌克兰储蓄银行资金和资产归还给乌克兰。

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