乌克兰准备立即、无条件且全面地停火，但和平必须是公正且持久的，并以《联合国宪章》的原则和安全保障为基础。

乌克兰常驻联合国副代表弗拉基米尔·帕夫利琴科于11月23日（周一）在联合国安理会会议上发表上述声明，并指出基辅方面已准备好将阿布扎比恢复的、由乌克兰、美国和俄罗斯参与的三方谈判提升至领导人层面。

这位外交官重申，乌克兰支持美国关于停止袭击能源基础设施和俄罗斯炼油厂的倡议，并提议停止海上袭击以保护航运和粮食安全，但莫斯科方面予以拒绝， 11月19日，普京宣布停止就此类协议进行讨论。帕夫利琴科强调，根据《联合国宪章》第51条，乌克兰拥有自卫权——特别是针对克里米亚和刻赤大桥 ——他强调必须加强对侵略者的施压，并表示要求乌克兰军队撤出顿涅茨克州和卢甘斯克州将为新一轮进攻铺平道路，任何未经乌克兰参与而对乌克兰武装部队施加的限制或关于乌克兰安全的决定都是不可接受的。

他补充道，尽管俄罗斯声称寻求和平，但仍在继续袭击民用基础设施，特别是在普京访问深圳期间，并呼吁国际伙伴保持团结和决心， 因为与向侵略者及乌克兰军队施压不同，牺牲一方的让步并不会带来和平。

来源：乌克兰通讯社。

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