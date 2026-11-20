乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基提议德国参与启动战争风险保险基金。他与德国联邦总理弗里德里希·默茨就这一议题及其他议题进行了讨论。

会谈中，双方还讨论了加强乌克兰防空能力以及推进联合能源和基础设施项目等问题。

“仅在昨晚，俄罗斯就向乌克兰发射了近110枚导弹和400多枚‘沙希德’无人机。每一套系统、每一架拦截机对于保护我们的人民都至关重要。我们还讨论了互利共赢的基础设施和能源合作项目。 我们还谈到了战争风险保险的话题。乌克兰计划与合作伙伴于2027年初共同设立相关基金。我提议德国参与该基金的设立，”科雷茨基在Telegram频道上写道。

据他介绍，德国为乌克兰提供了大量援助，并在向能源支持基金的捐款方面位居首位。

“我们正在制定具体方案，以帮助民众在遭受袭击的情况下度过这个冬天。 欧盟为乌克兰提供的冬季紧急援助方案应包括发电机、充电站、公交车，以及桥梁修复援助。总理补充道，在近期内获得合作伙伴的这一支持至关重要。”

据报道，经济与环境部副部长叶戈尔·格里戈连科表示，该部正在继续推进设立“战争风险保险基金”的计划，其中国家将出资约10亿美元， 捐助方将出资20亿至30亿美元；该部已找到潜在资金来源，可在不提高增值税税率（VAT）的情况下筹集80%的国家出资额，而此前曾提议提高税率。

科雷茨基与欧盟领导层就国防拨款、冬季援助以及针对俄罗斯的制裁进行了讨论。

10月13日，欧盟正式启动了乌克兰入盟谈判的两个新议题组。

乌克兰和匈牙利计划成立一个政府间委员会，以处理布达佩斯方面阻挠最新谈判议题组的问题。开启这些议题组对推动乌克兰加入欧盟至关重要。

超过半数的欧盟居民——53%——认为未来几年不应接纳乌克兰加入欧盟。与此同时，47%的受访者持相反立场。

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