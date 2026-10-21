乌克兰方面向波兰方面保证，利沃夫州议会10月20日关于将2027年定为“乌克兰起义军、罗曼·舒赫维奇和奥列格·奥尔日奇年”的决议将不会生效。

波兰外交部副部长马尔钦·博萨茨基表示，华沙已从乌克兰总统代表处获得了相关保证。据他称，在波兰方面进行外交交涉后，该决议文本已被从地区议会的官方网站上删除。 这位政治家强调，波兰期待相关承诺得到全面履行，以保持双边关系的积极势头。

这位外交官提醒道，此前由于乌克兰武装部队（ZSU）某特种作战部队分队被命名为“乌克兰起义军（UPA）英雄”，导致双方关系一度紧张，而双方才刚刚成功使关系恢复正常。

来源：Polsat News。

波兰总理唐纳德·图斯克批评了利沃夫州议会最近作出的将2027年定为“乌克兰起义军 （UPA）及罗曼·舒赫维奇之年，并表示此类行为不仅损害乌克兰自身利益，更会阻碍波兰与乌克兰之间的合作。

波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基签署了将利沃夫州议会议员斯维亚托斯拉夫·谢雷梅塔列入可能被禁止入境人员名单的申请。 起因是该州议会提出将2027年定为“乌克兰起义军、罗曼·舒赫维奇和奥列格·奥尔日奇年”的倡议。关于禁止入境的最终决定尚未作出。

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