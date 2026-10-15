联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）维和人员数周来一直无法组织记者前往以色列占领的黎巴嫩南部地区访问。该任务团发言人表示，目前不会组织媒体前往所谓黄线以南地区，恢复访问的时间尚不清楚。

据The National报道，与UNIFIL同行的行程是记者进入该地区的少数途径之一。这些行程使记者能够报道数个以基督徒为主的村庄居民的生活，以及以穆斯林为主且大多已被遗弃的村庄所遭受的破坏。

有关限制进入的投诉

黎巴嫩记者联盟主席埃尔西·穆法雷吉表示，该组织收到了多起记者投诉，他们在最近几周被拒绝进入该地区。她指责以色列实施媒体封锁，并称这阻碍了对可能发生的罪行和违规行为进行独立报道。

“无国界记者”组织也谴责了这些限制。该组织中东办公室负责人乔纳森·达格尔表示，禁止黎巴嫩记者进入黎巴嫩领土是不可接受的，停火安排和军事考量不应成为限制知情权的借口。

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以色列军方的立场

以色列军方证实，曾与UNIFIL讨论记者进入的问题。以军表示，此事发生在一些事件之后，当时记者据称未经事先协调便进入该地区，并发布了显示部队阵地的画面。

另一名以色列军方官员声称，记者据称秘密混入车队进入该地区，并将军事阵地的照片交给与“真主党”有关联的人士。他没有点名任何记者或编辑部，也没有提供这些说法的证据。随后，一名军方代表表示，关于部队阵地的公开信息可能被该组织利用。

车队检查

一名人道主义工作人员表示，以色列军方加强了检查站的检查，并检查每一辆车辆，以确保乘客中没有记者。以色列军方表示，会逐案审议媒体人员的入境请求，并援引军事行动区域存在的风险。

一名人道主义工作人员说，在涉及记者的事件发生后，以色列军队暂停了前往代贝勒和拉迈什两座村庄的车队通行三天。两座村庄的居民证实，在此期间他们既不能进入也不能离开。一名以色列官员否认这是对平民的惩罚，并表示为核查相关情况而临时暂停通行。

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