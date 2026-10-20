联合国巴勒斯坦难民机构近东救济工程处（UNRWA）警告称，巴勒斯坦加沙地带在冬季来临前的人道主义危机正在加剧。该机构代理负责人克里斯蒂安·桑德斯表示，超过90%的人口居住在帐篷、塑料篷布下或部分被毁的房屋中。他在接受阿纳多卢通讯社采访时说了这一点。

桑德斯表示，被毁的基础设施无法排走雨水，因此雨水将积聚在临时住所附近。他呼吁德国和其他欧洲国家加大对以色列政府的压力，要求其解除对人道主义援助物资运送的限制，并允许开展重建工作。

住房、食物和医疗

桑德斯还报告了食品问题：加沙地带的新鲜蔬菜和水果大多无法获得，或对大多数居民而言价格过高。他表示，只有3%的土地可以耕种。与停火前的时期相比，食品运送量有所增加，但延误、过境点数量有限以及其他限制仍在制约援助的进入。

他补充说，对药品和医疗设备进口的限制依然存在。人道主义组织和当地卫生部门报告称，自2025年10月停战生效以来，已有超过1,400名巴勒斯坦人死亡。

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近东救济工程处资金短缺

近东救济工程处目前为加沙地带超过170万名巴勒斯坦人提供帮助：在11个中心提供医疗服务，为30万名儿童组织教育，其中主要在帐篷内进行，并为约82万人提供饮用水。总体而言，该机构为约600万名位于约旦、黎巴嫩、叙利亚和约旦河西岸的巴勒斯坦难民提供基本服务。

据桑德斯估计，近东救济工程处的资金缺口约为7,000万美元。他警告说，如果资金不能紧急到位，该机构可能被迫裁减人员，这将影响为平民提供服务的规模和质量。

以色列政府指控近东救济工程处据称已被哈马斯代表渗透。桑德斯否认了这些指控，并表示该机构会立即对有关工作人员与该组织军事派别存在关联的可信证据作出回应。

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