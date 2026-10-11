据澳大利亚广播公司新闻报道，澳大利亚政府准备从数字照护义务法案中删除一项条款，该条款允许部长通过附属法规增加新的网络伤害类别。该法案计划于本周提交联邦议会。

该倡议规定，社交媒体、搜索引擎、人工智能聊天机器人及其他在线平台必须采取合理措施，以减少对未成年人的可预见伤害和对成年人的严重伤害。伤害类别已在上个月公布的文件草案中列出。

联盟党的反对意见

联盟党反对政府的提议。其代表曾表示，部长的权力可能导致互联网政治审查。影子通信部长莎拉·亨德森在布里斯班举行的CPAC会议上指责政府以网络安全为名试图压制“合法声音”。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

政府驳回了这一解读，并强调，对于成年人而言，严重伤害的概念与现行刑事犯罪行为相关。同时，反对者指出总理安东尼·阿尔巴尼斯上个月的表态，他当时称，新规定还将涉及虚假信息和不实信息的传播。

绿党的要求

绿党提出了三项条件，其支持可能帮助政府推动该法案在参议院获得通过：私人救济权、更严厉的罚款，以及对技术可能导致的成瘾性的考量。绿党通信事务发言人莎拉·汉森-扬表示，受到网络伤害的人应获得向法院起诉并要求赔偿的权利。

她还坚持认为，违反该义务的罚款应与科技公司全球收入的一定比例挂钩。她认为，拟议中约1亿美元的制裁力度不足。通信部长阿妮卡·韦尔斯的一名发言人表示，政府在收到225项建议、举行22场圆桌会议和60次个别会谈后，正在完善该法案。

关注我们在