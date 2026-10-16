芬兰政府批准了一项6000万欧元的方案，旨在缓解燃油价格上涨的影响。据YLE News报道，该方案包括降低车辆税、提高通勤税收抵扣的最高额度，以及向运输、农业和林业企业提供补贴。

环境与气候部长萨里·穆尔塔拉表示，政府联盟中的所有政党都支持该方案。同时，她承认这些措施对消费者燃油支出的影响将仅限于有限程度。

资金分配

3000万欧元将用于向运输、农业和林业领域的企业提供补贴。另有2000万欧元用于降低车辆税——此前计划为此支出1000万欧元。1000万欧元将用于提高通勤支出的最高抵扣额度：计划在2027年将其从7000欧元提高至7800欧元。

该方案将在政府既定的支出限额内获得资金。具体而言，4000万欧元将从今年不会使用的生物源碳捕集能力资金中重新调配。其余2000万欧元将通过削减交通基础设施基本维护的资金获得。

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可再生燃料要求的变化

政府还批准了关于履行运输燃料中可再生燃料占比要求的更灵活规则。相互履行义务及超过既定指标的限制将从30%提高至100%，政府认为，这将使企业能够以更低成本满足要求。

与此同时，政府没有批准芬兰人党提出的更大幅度下调该标准本身的建议。该党议会党团主席亚尼·迈凯莱称已商定的措施不足，并表示放宽要求本可更大幅度降低加油站的价格。

总理彼得里·奥尔波表示，这种放宽不会迅速降低燃油成本。中央商会专家汉娜·卡莱诺亚也指出，新措施不会直接影响加油站的汽油和柴油价格。她估计，降低车辆税可使享受该优惠的旧车和厢式货车车主每年节省约12欧元。

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