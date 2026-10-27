在10月24日抗议活动前，法国政府曾与电信运营商讨论在部分地区限制访问社交媒体或移动互联网的可能性。据Politico Europe报道，此举旨在加大骚乱参与者通过在线平台协调行动的难度。

致运营商的信函

一名总理办公室官员和一名电信公司员工向该媒体表示，法国外交部在10月24日前的一周内联系了运营商。据他们称，各方讨论了在部分地区限制访问社交媒体或移动互联网的可能性。

总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼直接要求运营商做好封锁TikTok、Instagram、Snapchat和X的准备。法国数字媒体Blast最先报道称，有一封包含这一要求的信函。Politico联系到的勒科尔尼办公室、技术部和内政部代表，既未否认该信函的存在，也未否认该计划本身。

政府担心，10月17日记录的暴力事件可能在下一个周末重演或升级。与此同时，10月24日的事件数量明显较少。

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技术后果

一名电信运营商员工告诉Politico，当局首先希望切断让各团体能够安排会面和协调行动的通信渠道。然而，该媒体指出，仅在特定地区封锁社交媒体在技术上是不可能的。

关闭移动互联网可能会扰乱移动支付、视频监控系统和紧急通信的运行。这也会使和平抗议者失去沟通的能力。作为一种较不激进的选择，政府考虑关闭显示地理位置的功能，以阻止彼此不相识的人聚集。

法国议会同时正在讨论一项关于明知故犯参与骚乱者承担财务责任的法案。该文件还规定，平台须删除煽动暴力、盗窃、毁坏财产或叛乱的内容。

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