爱尔兰政府计划成立一个国家机构，以研究并为未来可能与作为英国一部分的北爱尔兰统一作准备。爱尔兰总理米歇尔·马丁向《爱尔兰时报》表示，Cyprus Mail报道称。

宪法未来的模式

该新机构将分析可能的发展情景及其相关挑战。它将考虑的选项包括北爱尔兰继续维持英国一部分的地位，或在保留自治地位的情况下加入统一的爱尔兰。

马丁此前曾表示，需要建立一个独立且公正的知识基础，以便就宪法未来展开有说服力的讨论。他预计将在今年年底前向内阁提交成立该机构的首批步骤。

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举行公投的条件

根据1998年《贝尔法斯特协议》，如果看起来北爱尔兰的大多数选民可能支持爱尔兰统一，英国政府有义务宣布就爱尔兰统一举行公投。

据路透社报道，民意调查持续显示，多数人支持北爱尔兰留在英国。与此同时，自英国决定退出欧盟以来，差距已缩小；包括新芬党在内的爱尔兰民族主义政党也加大了举行公投的呼声。

马丁在执政联盟中的合作伙伴统一党计划于下周在年度会议上公布一份文件，该党称其为统一岛屿计划。

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