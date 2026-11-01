塞浦路斯政府正在考虑尼科西亚以东阿约斯索佐梅诺斯村附近的一块国有土地，作为新中央监狱的可能选址。由于成本高昂且缺乏必要基础设施，此前位于马西亚蒂斯的方案被否决，Cyprus Mail报道。

这项预计耗资约3亿欧元的项目，是在七个月选址过程中提出的第三个方案。位于尼科西亚阿约斯安德烈亚斯地区、建于1894年的现有监狱关押着近1,200名囚犯。该监狱的收容率为227.6%，据该报称为欧盟最高水平。

研究与初步计划

司法部长科斯塔斯·菲蒂里斯向议会财政委员会展示了一座综合设施的效果图，其中包括四栋囚犯关押楼、一座医疗楼、足球场、基督教礼拜堂以及穆斯林祈祷室。次日，他澄清称，这些图像由人工智能制作，仅展示哪些设施可能被纳入该综合体。

司法部强调，该插图并非总体规划，也不确定设施的最终布局。最终决定将在完成环境和城市规划研究后作出。明年预算草案为这些研究和准备工作安排了100万欧元。

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对新选址的反对意见

南尼科西亚-伊达利翁市和拉齐亚-耶里市要求重新审查关于该地块的决定。生态学家运动和AKEL也表达了担忧：环保人士表示，这片土地属于Natura 2000保护区网络；AKEL则呼吁进行研究并与地方政府协商。

南尼科西亚-伊达利翁市长斯塔夫罗斯·哈吉扬尼斯指出，该地区已有两座大型处理设施、一处私营畜牧废弃物处理设施、采砂场、养猪场和其他畜牧设施。一条132千伏架空输电线路也穿过该区域。

市政府并不排斥未来环境影响评估的结论，但坚持认为，如果该地块被认定适合建设监狱，国家必须同时为计划中的畜牧区寻找另一处地点。政府还承诺将基础设施设在国有土地的北部，远离考古遗迹，其中包括一座拜占庭洞穴礼拜堂、未完工的圣马马斯拉丁教堂以及塞浦路斯土耳其人房屋的遗迹。

根据菲蒂里斯的估计，建设可能持续四到五年，计划在明年年底前开工。

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