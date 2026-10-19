澳大利亚新南威尔士州政府计划提出一项特别法案，允许MACH Energy公司提高位于亨特谷马斯韦尔布鲁克附近的Mount Pleasant煤矿的年产量。该提案拟将产量增加400万吨，到2032年达到每年1650万吨，《卫报》报道。

法院裁决后的决定

州长克里斯·明斯表示，该法案对于在圣诞节前保住该企业的400个工作岗位是必要的。他称，如果议会通过该文件，MACH Energy将保证维持现有的固定员工队伍至2032年。

这一举措出台不到两周前，澳大利亚高等法院宣布该煤矿扩建许可无效。多数法官认为，独立规划委员会没有考虑施加旨在尽可能减少海外燃煤排放的条件。

目前，该煤矿另有一项许可，允许每年开采最多1250万吨煤炭。该许可于8月获批：它将企业的运营延长至2032年，并将年度开采上限提高了200万吨。

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环保人士和律师的批评

新南威尔士州绿党代表苏·希金森称，政府的意图是规避规划程序和高等法院的裁决。Lock the Gate Alliance的乔治娜·伍兹表示，工作岗位并未受到威胁，因为该煤矿已经获准再运营六年。

Johnson Legal律师事务所主任伊莱恩·约翰逊曾在诉讼中代表社区团体Dams Heg，她认为拟议的修改属于立法越权。她指出，为提高单一煤矿开采上限制定特别规则，可能会造成法律是为了特定所有者利益而通过的印象。

明斯表示，该法案还将规定燃煤排放限制，类似于近期批准延长该州最大煤炭项目Hunter Valley Operations时所包含的限制。

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